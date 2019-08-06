Новый министр обороны США Марк Эспер назвал «неприемлемой» любую операцию Турции, которую это государство попытается провести на севере Сирии. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

«Прямо говоря, мы считаем любое одностороннее действие, предпринятое Турцией, неприемлемым», — заявил Эспер журналистам, которые сопровождали его во время визита в Токио.

Глава Пентагона также добавил, что Соединенные Штаты предотвратят любое одностороннее вторжение на территорию Сирии, которое будет угрожать интересам сторон. «Мы собираемся предотвратить те односторонние вторжения, которые будут идти вразрез с взаимными интересами Соединенных Штатов, Турции и «Сирийских демократических сил» на севере Сирии».

В понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон обеспокоен намерением турецкой армии провести операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат, и считает подобные действия неприемлемыми.

Как сообщил в воскресенье телеканал Sky News Arabia, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия проведет операцию в Сирии, восточнее Евфрата. По его словам, турецкая сторона оповестила об этом Россию и США. О сроках начала предполагаемой операции турецкий президент не сообщил.

Территория восточнее Евфрата в настоящее время контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США.

Minval.az