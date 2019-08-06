Дом лидера фашисткой Германии Адольфа Гитлера в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором политик родился, перешел в собственность государства. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В качестве компенсации за переход недвижимости в руки государства бывшей владелице Герлинде Поммер присудили компенсацию в €810 тыс. (около 58 млн рублей). Дом будет реконструирован.

Власти попросили архитекторов представить свои проекты, которые позволили бы использовать дом бывшего фашистского лидера в положительном русле. МИД Австрии Вольфганг Пешорнас высказался против любых пронацистских видов деятельности, которые могли бы вестись в этом здании.

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