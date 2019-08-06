По меньшей мере 57 человек умерли, еще почти 20 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.

Об этом объявило во вторник Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

Отмечается, что за минувшие семь дней по всей Японии с тепловыми ударами были госпитализированы в общей сложности 18347 человек. Сильная жара установилась на всей территории Японии на прошлой неделе — в некоторых регионах страны температура сейчас доходит до 39 градусов Цельсия.

Большинство пострадавших и умерших — люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время под открытым солнцем.

В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.

Minval.az