КНДР провела во вторник запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья провинции Южная Хванхэ.

Об этом сообщило новостное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

«Мы следим за ситуацией на случай дополнительных запусков и поддерживаем боеготовность», — заявили в Комитете.

По данным Yonhap, запущенные снаряды, вероятно, являются баллистическими ракетами малой дальности. Японское агентство Kyodo уточнило, что дальность полета составила около 450 км.

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