Великобритания после выхода из Евросоюза укрепит экономические отношения с неевропейскими странами и создаст новый альянс для противостояния Ирану и России.

Как передает ТАСС, об этом во вторник заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб перед началом рабочей поездки в Северную Америку, где он посетит США, Канаду и Мексику, информировала пресс-служба Форин оффиса.

«Намерен сделать все, чтобы мы активизировали наши экономические отношения с неевропейскими партнерами. То есть работать с ними сейчас, чтобы обеспечить плавный переход наших торговых соглашений после Brexit, и быстро двигаться к заключению всеобъемлющих торговых сделок, которые стимулируют бизнес, снижают цены для потребителей и соответствуют нашим высоким стандартам», — сказал он.

«Я также хочу создать более сильный альянс для защиты международного правопорядка и решения проблем, которые несут угрозу нашей безопасности», — продолжил глава Форин оффиса. Как полагает Рааб, новый союз станет ответом на «угрожающее поведение Ирана, дестабилизирующие действия России в Европе», а входящие в него страны будут противостоять в том числе «терроризму и изменению климата».

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