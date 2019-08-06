Белый дом проинформировал о том, что американский президент Дональд Трамп распорядился о блокировке находящейся в юрисдикции США собственности, которой владеют венесуэльские власти.

Как передает Газета.ру, об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в перечень попал ЦБ Венесуэлы, а также государственная нефтяная компания PDVSA. Блокировка начинает действовать с понедельника, 5 августа.

Уточняется, что ограничения распространяются на доли собственности и собственность властей Венесуэлы, которые находятся в распоряжении США, попадут в собственность США в дальнейшем или принадлежат любому лицу из Соединенных Штатов.

«Под властями Венесуэлы понимаются государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры», — говорится в заявлении.

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