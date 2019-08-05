Конкуренция между крупными государствами провоцирует новые угрозы мировому порядку и аннексия Крыма является одним из примеров. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в Центре стратегических исследований при Университете Виктории в Веллингтоне в Новой Зеландии, передает УНН.

«Первым (вызовом перед мировой безопасностью) является рост конкуренции между великими державами… И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что аннексия Крыма это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны. Столтенберг добавил, что Россия наращивает присутствие и в других странах.

«И мы наблюдаем рост российского присутствия на Ближнем Востоке, в Сирии, а также в России, пытающейся вмешаться и подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах НАТО и в других местах», — сказал генсек НАТО.

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