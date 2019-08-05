Стоимость акций производителей видеоигр Activision Blizzard, Electronic Arts и Take-Two Interactive Software 5 августа снизилась на 5%, сообщает «Медуза» со ссылкой на Bloomberg.

Акции упали после того, как президент США Дональд Трамп осудил «прославление насилия в обществе», в том числе в видеоиграх. Трамп выступил с таким заявлением после двух массовых убийств в США.

Ранее производители игр отрицали, что между играми и реальным насилием есть связь. Отсутствие такой связи подтверждают исследования, проведенные в последние годы.

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