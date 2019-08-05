Лидер Исламской революции аятолла Хаменеи заявил, что увеличение числа детей должно стать культурой в иранском обществе, призывая правительственных чиновников предоставить семьям возможности для увеличения численности населения страны.

По сообщению службы новостей иранского лидера Khamenei.ir, которое приводит интернет-портал iran.ru, аятолла Хаменеи выступил во время встречи с группой молодых пар в годовщину свадьбы имама Али (мир ему!) и Хазрат Фатиме Захра (мир ей!).

Лидер Ирана охарактеризовал брак как пророческую традицию, предписанную святым пророком Мохаммедом (мир ему!), побуждая молодежь вступать в брак и создавать семью.

Он прочитал хадис от пророка, который призывает мусульман увеличивать население, призывая правительственных чиновников предоставить возможности семьям для увеличения населения Ирана.

Minval.az