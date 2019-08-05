Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают тесные партнерские отношения, за которыми Запад наблюдает с подозрительностью, отмечает немецкий телеканал n-tv и называет лидеров братьями по духу.

В материале их также называют свирепыми политиками, которых противники считают сторонниками силовых методов, в то время как сторонники ими «фанатично восхищаются». Объединяет лидеров и то, что они рассматривают себя как воплощение своих государств. У обоих есть способности мобилизовать массы. Благодаря смене должностей оба остаются у власти.

Уточняется, что сближение России и Турции не уходит корнями в историю, а произошло при этих президентах и связано в первую очередь с экономикой.

«Газета.ру» отмечает, что в 2004 году Путин стал первым российским президентом, посетившим Турцию. Там он принял участие в переговорах по поводу более тесной двусторонней работы в таких областях, как энергетика и вооружение. Россия является для Турции крупнейшим поставщиком природного газа и строит первую турецкую АЭС Аккую. Связывает страны и проект «Турецкий поток». Теперь российская сторона поставляет Турции свои ЗРК С-400.

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