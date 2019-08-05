Как сообщает агентство AP, ООН направила в Йемен специальную следственную группу для проверки подозрений во взяточничестве и коррупции в отношении сотрудников Всемирной организации здравоохранения.

Следователи изъяли компьютерную технику, содержавшую улики против чиновников. Однако перед их посадкой в самолет в аэропорт Саны прибыли хуситские боевики, изъявшие у них компьютеры. Об инциденте, происшедшем в октябре 2018 года, агентству рассказали несколько представителей гуманитарных организаций.

Согласно публикации, хуситы действовали «по наводке» сотрудницы миссии ВОЗ в Йемене. Она была замешана в коррупционной схеме, испугалась разоблачения и воспользовалась своими связями с противниками йеменского правительства, чтобы нейтрализовать угрозу.

Агентство утверждает, что располагает внутренними документами, свидетельствующими: по меньшей мере 12 сотрудников миссии ООН подозреваются в передаче гуманитарной помощи воюющим сторонам за взятки, достигавшие миллионов долларов.

Сотрудников Детского фонда ООН UNICEF подозревают в предоставлении хуситам транспорта. Это помогало полевым командирам избежать точечных ликвидаций с воздуха.

Итальянский врач Невио Загария, который в 2016-2018 годах возглавлял миссию ООН в Йемене, подозревается в том, что выдвигал своих приближенных на высокооплачиваемые должности. Согласно расследованию, он также заключал контракты по завышенным ценам и подписывал раздутые сметы.

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