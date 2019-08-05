Секс-работницы обычно снимают комнату в районе Де Валлен и используют одно из около 300 окон для рекламы своих услуг.
Но, несмотря на то, что мужчины составляют 5% от примерно 25 тыс. секс-работников в Нидерландах, их редко можно увидеть в окнах.
Секс-работницы обычно снимают комнату в районе Де Валлен и используют одно из около 300 окон для рекламы своих услуг.
Но, несмотря на то, что мужчины составляют 5% от примерно 25 тыс. секс-работников в Нидерландах, их редко можно увидеть в окнах.
Дата: 2019/08/05 18:33
Раздел: Мир
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