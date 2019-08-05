Несколько мужчин продемонстрировали свои полуобнаженные тела в окнах борделей квартала красных фонарей Амстердама, где обычно секс-услугами зарабатывают женщины и женщины-трансгендеры.

Акция была направлена на то, чтобы привлечь внимание к соблюдению равных прав в наиболеелиберальном туристическом пункте Европы, передают ИноСМИ.