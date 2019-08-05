Накопленный за долгие годы борьбы с террором спресованный опыт доказал бессмысленность ведения переговоров с теми, кто ради достижения гнусных целей проливает кровь и подрывает порядок. Неизменным спутником в планах разрушителей остается идеология запугивания сообщества.

Внушая страх и неуверенность оппонентам, терроризму, нет-нет, да иной раз удается маневрировать и вести преследователей по ложным следам. Все бы ничего, если б ему не ассистировали влиятельные силы.

Затянувшееся противостояние с террором в Сирии актуализирует вполне реальный вопрос – когда же будет поставлена окончательная точка в войне, унесшей сотни тысяч жизней и ввергнувшей некогда стабильную страну в гуманитарную катастрофу?

Хроника событий и скрытые смыслы доказали, как отдельные страны, ведя двойную игру, способствовали расширению поля маневра для террористических групп. Сегодня, когда президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о готовности провести антитеррористическую операцию к востоку от Евфрата, опять засуетились США.

Из американского госдепартамента поторопились сообщить, что цели президента Трампа и госсекретаря Помпео в Сирии заключаются в том, чтобы «избежать образования вакуума в сфере безопасности, который может привести к дестабилизации положения в регионе». Ранее глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар уже поставил Вашингтон в известность о намерении приступить к односторонним шагам, которые тоже подразумевают нейтрализацию угроз.

Теоретически два союзника мыслят в одном русле, но отныне будут действовать по-разному.

По идее Вашингтон должен возрадоваться решительности Анкары, однако для американского восприятия не все, что соответствует нормальным понятиям, есть добро. Конкретный случай снова убеждает, что американцев умом не понять.

У гегемона свои причуды и пристрастия, и зачастую они не укладываются в рамки разума. Почему? Потому что Вашингтон принял за правило практику кормежки с рук не только сателлитов в лице собственноручно созданных марионеток, которые играют роль инструмента в продвижении собственных интересов.

Есть множество душераздирающих примеров, раскрывающих подноготную грандиозного проекта борьбы с исламским террором, где функцию заказчика, модератора и оператора выполняет один персонаж. Тут и доказывать ничего не надо, все сшито белыми нитками. История двурушничества и бескрайнего лицемерия опять повторяется в конкретном месте с характерными показателями.

Представители Турции, России и Ирана, как государств-гарантов сирийского урегулирования, после встречи 2-го августа в Нур-Султане подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. Они подчеркнули необходимость установления спокойствия на местах путем осуществления ранее принятых соглашений.

Меморандум от 17 сентября 2018 года играет роль отправной точки, где черным по белому фигурирует обеспокоенность в связи с расширением присутствия террористической организации «Хаят тахрир аш-Шам» в регионе Идлиба. Союзники решили продолжать действия для окончательной ликвидации ИГИЛ, Фронта «ан-Нусра» и других групп, связанных с международной сетью.

Безопасность и стабильность на северо-западе Сирии не может установиться без восстановления территориальной целостности страны. Представители тройки отвергли все незаконные инициативы по самоуправлению, культивация которых сродни реанимации сепаратистского плана, который в начале 2010 года был спущен для расчленения Сирии.

Госдепартамент США всерьез обеспокоен планами турецкой армии провести операцию. Вашингтон считает, что односторонние действия могут поставить под удар американских военнослужащих, которые находятся поблизости. Не пора ли вопросить – с какой целью американские военные там все еще находятся?

Вашингтон считает турецкое соло неприемлемым, призывая Анкару к совместным действиям, но, не конкретизируя смысла и специфики предполагаемых видений и планов. США активно приглашают союзника к продолжению интенсивных дискуссий о зоне безопасности, но отвергая планы конкретных действий. Но нужна ли Анкаре одна говорильня, если от нее безопасность становится все более зыбкой?!

Для Турции не виртуальная, а реальная зона безопасности стала вопросом жизни и смерти. Иначе не стал бы Эрдоган выводить на передний план фактор нескончаемых провокаций и обстрелов с сирийской территории. На этом фоне отсебятина курдских формирований относительно самоопределения уже превращается в фактор серьезной угрозы.

История показывает, что Америка никогда не отказывается от кардинальных планов. На заре сирийских событий свержение Башара Асада было обозначено Вашингтоном в качестве программы-минимум, после которой распад страны с созданием новых государственных образований для курдов и христиан Ближнего Востока, должно было стать задачей программой-максимум в исполненном виде.

Не вышло, потому США уже после шока в связи с разгромом сети Ан-Нусры и Исламского государства были вынуждены на ходе менять планы. Они возложили главную нагрузку на курдов, в которых немерено вложились. Там еще и Израиль подыгрывал, помогая концентрации боевого потенциала в регионах вдоль турецкой границы.

Анкара нацелена разобраться с боевым неконтролируемым потенциалом к востоку от Евфрата на севере Сирии, где балом пока еще правят курды. Африн, Джараблус и Аль-Баб со слов Эрдогана зачищены, теперь остается последний оплот за рекой.

Теоретически США ничем не рискуют, если не брать во внимание фактор безопасности американских военных. Их-то Трамп неоднократно пытался вывести из горячей зоны, однако ставка, поддакивающая президенту, но исполняющая предписания военно-аналитических и специальных служб, действует по-своему.

Турции же все время перепадает взрывчатый материал. Разрываясь, он доставляет много хлопот жителям турецкого юга, которые вот уже без малого десять лет вынуждены смотреть в оба, дабы уцелеть.

Если сытый голодного не разумеет, точно также инициатор провокативной политики не возьмет в толк беспокойство людей, живущих у огнедышащего вулкана.

Вот почему Анкара обвиняет Вашингтон в саботировании процесса создания зоны безопасности и нейтрализации «отрядов народной самообороны» курдов. Они были и остаются союзниками Вашингтона в так называемой борьбе западной коалиции с «Исламским государством». Коалиции, которая так себя и не реализовала.

Заявление Эрдогана о том, что Россия и Соединенные Штаты уведомлены о предстоящей операции, свидетельствует об одном – решение принято, и обратного хода не будет.

Тут в самый раз вспомнить, как Вашингтон настойчиво добивается сколачивания новой коалиции для противостояния Тегерану в зоне Персидского залива под видом борьбы за безопасность судоходства. По тому, как от нее открещиваются ведущие государства Европы, Австралия, становится ясно, что слово Вашингтона потеряло магическую действенность. Сдается, все дело в том, что Америка во всем возвышает собственные интересы, забивая ожидания и требования партнеров.

Турция в этом не только убедилась, но и первая решила сделать выводы адекватными действиями.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az