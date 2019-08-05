Новая гуманитарная трагедия в Идлибе будет по масштабу в разы больше, чем кризис 2015 года в Сирии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на 11-й конференции послов Турции.

По словам Чавушоглу, Анкара инициирует на международной арене активные шаги по прекращению конфликта в Сирии и этой привело к конкретным результатам.

«Благодаря договоренностям, достигнутым в Астане и Сочи, Турция продолжает сотрудничать с Россией и Ираном в вопросе обеспечения режима прекращения огня в Сирии», — цитирует главу турецкого МИД агентство «Анадолу».

Чавушоглу отметил, что Анкара задействовала все возможные рычаги с целью прекращения ударов по населенным пунктам зоны деэскалации на северо-западе Сирии.

«Призываю мировое сообщество поддержать шаги Анкары в данном направлении», — сказал турецкий министр.

Minval.az