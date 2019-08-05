Делегация Великобритании в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) потребовала пересмотреть возвращение делегации России из-за нарушений прав человека во время митингов в Москве. Такую позицию озвучил в Facebook представитель Великобритании в ПАСЕ Кристофер Ивон.

«Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре, и нам нужно будет вернуться к нему, когда ПАСЕ соберется на свою финальную пленарную сессию в начале октября. Сцены, которые мы наблюдали, неприемлемы и возмутительны», — цитирует он заявление главы делегации Роджера Гейла.

Делегация отмечает, что методы, которые используются для «поддержания порядка» во время подготовки к выборам в местные органы власти в Москве, «несоразмерны любой угрозе общественному порядку». «Жестокость, с которой дубинки используются людьми, которые могут или не могут быть обычными полицейскими, однозначно, крайне недопустима в любом цивилизованном обществе», — подчеркнул Гейл.

По его словам, РФ нарушает Конвенцию о правах человека. «Реакция на мирные демонстрации четко показывает, почему подавляющее большинство членов делегации парламента Великобритании из всех партий продолжают выступать против восстановления прав российской делегации и поддерживают сохранение санкций до тех пор, пока РФ не признает положения Конвенции», — говорится в заявлении.

Глава британской делегации считает, что РФ не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ.

3 августа в Москве началась очередная массовая акция с требованием допустить к выборам в Московскую городскую думу независимых кандидатов. В ходе протестов задержали более 800 человек, а в разгоне митинга участвовал экс-начальник киевского полка «Беркута» Сергей Кусюк.

Minval.az