Япония хочет организовать визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию. Об этом Reuters сообщил его официальный представитель.

По его словам, Абэ необходимо встретиться с президентом России Владимиром Путиным и поговорить напрямую из-за возникших между двумя странами «проблем». Встреча может состояться в сентябре.

В субботу, 3 августа, премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на Курилы в рамках своей поездки по Дальнему Востоку. МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным». Глава российского правительстваподчеркнул, что не обеспокоен протестом Токио из-за его поездки на остров Итуруп. «Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область», — объяснил он.

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