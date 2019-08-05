Власти Японии намерены создать военно-космическое подразделение Сил самообороны. Об этом сообщает газета «Иомиури».

Как отмечается, идея создать такое подразделение связана с активизацией использования космоса в оборонных целях такими странами, как США, Россия и Китай.

Уточняется, что новое подразделение, в которое будет входить 70 человек, разместят на военно-воздушной базе Сил самообороны в городе Футю.

Согласно изданию, в задачи нового подразделения будет входить слежка за космическим мусором, угрозами атак или помех со стороны спутников других государств.

По предварительной информации, подразделение появится к 2020 году.

Minval.az