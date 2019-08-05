Общее число обратившихся при пожаре в торговом центре «Садарак» составило 16 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что 6 из них была оказана помощь на месте, 10 человек были доставлены в клинический медицинский центр.

Отмечено, что один из 10 человек — сотрудник торгового центра, остальные-сотрудники МЧС и МВД, участвующие в тушении пожара: «Пострадавшие, после оказания им медицинской помощи, были выписаны домой. В настоящее время в больнице нет пострадавших в связи с инцидентом.

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