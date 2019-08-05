Антиправительственные демонстранты в понедельник вызвали транспортный хаос в Гонконге, заблокировав ряд дорог, нарушив работу метро и аэропорта.

Отменено свыше 200 рейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTHK.

К антиправительственной забастовке примкнули в том числе авиадиспетчеры — треть от общей численности персонала международного аэропорта Гонконга.

Сейчас в аэропорту используется лишь одна из двух взлетно-посадочных полос. У стоек регистрации скопилось большое число пассажиров.

Отмена рейсов касается в основном местных авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines и Hong Kong Airlines на азиатских направлениях. Самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву по расписанию.

Акции крупнейшего гонконгского авиаперевозчика Cathay Pacific на местной фондовой бирже к этому часу рухнули на 4%.

В утренний час пик радикальные активисты начали блокировать двери в поездах метро, нажимают «тревожную» кнопку вызова в вагонах. Это нарушило работу нескольких веток. Также поступает информация о сбое работы скоростного поезда в аэропорт, пассажирам рекомендуется добираться туда на такси.

Оппозиционные силы призывают жителей Гонконга присоединиться к массовой забастовке в понедельник. Власти предупредили, что беспорядки могут негативно сказаться на экономике. Гонконгская фондовая биржа уже отреагировала падением индекса «Хан Сен» на 2% в первые минуты торгов.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

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