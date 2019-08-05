Танкер, который был задержан несколько дней назад отрядом Корпуса стражей Исламской революции, отношения к Ираку не имеет.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении иракского министерства транспорта, которое в воскресенье приводит телеканал Al Arabiya.

В сообщении ведомства отмечается, что «судно, которое Иран задержал в Персидском заливе, не принадлежит Ираку».

Некоторое время назад телеканал процитировал представителя КСИР, который заверил, что нефтеналивное судно, задержанное по подозрению в контрабанде топлива, «является иракским танкером».

Как ранее сообщил телеканал Al Mayadeen, Иран задержал в среду иностранное судно около острова Фарси в Персидском заливе с контрабандным топливом. По данным КСИР, судно перевозило 700 тыс. литров контрабандного топлива в арабские страны. На борту задержанного танкера находились семь моряков-иностранцев.

По данным агентства Mehr, танкер отбуксировали в иранскую провинцию Бушер, груз доставили в департамент Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов, расположенный в той же провинции.

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