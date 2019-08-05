Супруга президента Сирии Башара Асада полностью вылечилась от рака груди. О своей борьбе со страшным заболеванием Асма Асад откровенно рассказала в интервью сирийскому телевидению.

— Мой путь, полный боли и усталости, преград и даже определённых позитивных моментов, завершён… Я полностью победила рак, — цитирует «Лайф» первую леди САР.

Асма Асад отметила, что проходила курс химиотерапии в сирийской клинике. По её словам, муж и сыновья проделали с ней весь путь. Он отметила огромное значение их поддержки.

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