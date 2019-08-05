Немецкая супермодель Клаудия Шиффер и ее супруг режиссер Мэттью Вон объявили войну соседу, который захотел увеличить размер своего жилища при помощи двухэтажной пристройки. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Daily Mail.

По мнению звездной пары, такие изменения нанесут вред исторической атмосфере их старинной усадьбы Колдхэм-холл. В их заявлении также подчеркивается, что вид на соседские постройки существует с XVI в. Супруги направили в районный совет Западного Саффолка ходатайство со своими претензиями.

«…планируемый гараж и магазин добавят капитальную форму застройки к сельскому характеру усадьбы», — говорится в обращении.

Уточняется, что изменять постройку хочет родственница мультимиллионера Йенса Пило Ханна.

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