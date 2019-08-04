Американец Патрик Крузиос, который устроил стрельбу в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), может быть приговорён к смертной казни. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на прокурора Западного округа штата Техас Джона Баша.

По словам государственного обвинителя, дело о стрельбе в Эль-Пасо будет рассматриваться как преступление на почве ненависти, в связи с этим 21-летнему американцу может грозить высшая мера наказания, информирует «Лайф».

— Дело будет рассматриваться как дело о внутреннем терроризме, изучаем вопрос вынесения смертного приговора, — сказал Баш.

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