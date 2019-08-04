Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал президента США Дональда Трампа выступить в качестве посредника в переговорах с Индией по вопросу урегулирования ситуации в регионе Кашмир, сообщает RT.

«Президент Трамп предлагал выступить в качестве посредника по Кашмиру. Пришло время для этого, поскольку ситуация там (в Кашмире) и вдоль линии контроля усугубляется из-за новых агрессивных действий индийских оккупационных сил. Это может перерасти в кризис регионального масштаба», — написал Хан в Twitter.

Minval.az