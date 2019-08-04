Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что будет активно работать над налаживанием отношений с Россией. Об этом он сообщил в ходе встречи своей партии «Лига» со сторонниками в Милано Мариттима, передает «Лента.ру» со ссылкой на Asna.

«[Президент России Владимир] Путин — великий президент. И я говорю это потому, что я так думаю, а не потому, что мне заплатили, как думают некоторые газеты», — отметил премьер.

Впоследствии он также положительно отозвался об американском лидере Дональде Трампе, президенте Бразилии Жаира Болсонару и премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

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