Хайди Клум сыграла свадьбу с Томом Каулитцом, солистом группы Tokio Hotel. Пара, по слухам, оформила отношения еще в феврале, но только сегодня влюбленные обменялись клятвами любви и верности в присутствии самых близких. Торжество прошло на легендарной яхте Christina O, одной из самых известных в мире, пришвартованной у берегов Капри.

Несмотря на то, что Клум в начале лета отпраздновала 46-летие, она всё равно решила не отказываться от главных свадебных атрибутов: пышного платья невесты и фаты. Том, который на 17 лет моложе модели, вышел к гостям с белом костюме и голубой рубашке. За день до этого, супруги там же провели шумную предсвадебную вечеринку.

Известно, что на торжестве присутствовали дети немецкой супермодели: Элен, Генри, Йохан и Лу. В окружении Хайди говорят о том, что у её детей сложились прекрасные отношения с молодым отчимом. Каулитц, кстати, прежде чем сделал Клум в канун Рождества предложение руки и сердца, попросил благословения у её наследников, отмечает «7Дней».

О том, что Хайди и Том начали встречаться, стало известно в марте прошлого года. Тогда он пришел к ней на съемки очередного эпизода телешоу «America’s Got Talent», где парочка, не скрываясь, увлеченно целовалась в перерывах. А в мае состоялся их дебют на красной дорожке — когда Клум пришла с Каулитцем на благотворительное мероприятие в Каннах.

Minval.az