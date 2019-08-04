Проведение масштабных военно-морских учений планируют военные Южной Кореи в районе островов Токто (японское название Такэсима) в Японском море, сообщило в воскресенье южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на правительственные и военные источники.

«Мы откладывали проведение учений, исходя из интересов двухсторонних отношений. Однако Япония обострила ситуацию, достигнут консенсус, что больше мы не можем переносить наши планы», — заявил агентству один из собеседников.

Наблюдатели связывают планы проведения маневров с решением кабинета министров Японии об исключении Южной Кореи из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля, уже в конце этого месяца, отмечает «Интерфакс».

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