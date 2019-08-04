Недавно Елизавета II позволила себе высказать критические замечания в адрес Кейт Миддлтон и ее супруга Уильяма. Это произошло после того, как принц и герцогиня вернулись с очередного отдыха.

Кейт и Уильям провели несколько дней на Сицилии в так называемом «лагере миллиардеров». Как утверждают злые языки, туда каждый год съезжается мировая элита, чтобы под предлогом обсуждения глобальных проблем планеты, провести время в атмосфере королевской роскоши. А до Сицилии, Кейт с Уильямом успели побывать на острове Мюстик — не менее изысканном месте отдыха. Именно здесь они отметили очередной день рождения принца Джорджа. Более того, этим летом принц и герцогиня вместе со всеми своими детьми собираются еще раз вернуться на Мюстик. И вот, как утверждает инсайдер, узнав об их планах, Елизавета возмутилась. Она заявила, что не одобряет привычки Кейт разъезжать по самым дорогим курортам, в то время как они с Уильямом вполне могли бы отдохнуть в ее поместьях — Сэндрингеме или Балморале. Елизавета даже сострила, что Кейт уже пора присвоить титул «королевы Мюстика». И, говорят, герцогиня была задета замечанием Елизаветы.

Издание 7Дней отмечает, что последнее время недовольство королевы вызывают не только Кейт с Уильямом, но и вторая молодая пара — Меган Маркл и принц Гарри. Сначала Елизавета с неодобрением отнеслась к засекречиванию крещения сына Меган — Арчи. А теперь ее неудовольствие вызвала новая затея герцогини, ставшей приглашенным редактором сентябрьского выпуска Vogue. Дело в том, что по неписанному, но строго соблюдающемуся правилу, члены семьи королевы не имеют права на любые высказывания политического характера. А Меган, позволившая себе в опубликованном в издании тексте, среди прочих тем, обсуждать и политику, нарушила этот запрет. Наказать ее за это королева, разумеется, не может. Однако это неизбежно повлияет на отношение Елизаветы к герцогине.

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