Истребитель ВВС Ирана потерпел крушение на юге страны возле побережья Персидского залива из-за технической проблемы. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на информационное агентство Mehr News Agency.

Инцидент произошёл около 12:30 по местному времени (13:00 по бак.вр.) в области Тангестан в провинции Бушер. Пилот и второй пилот, которые находились на борту самолёта во время аварии, в результате происшествия не пострадали.

— Причиной крушения стала техническая неисправность. В самолёте находилось два человека, оба здоровы, — заявил губернатор Тангестана Абдол-Хосейн Рафиепур.

О других деталях инцидента и целях полёта разбившегося истребителя не сообщается.