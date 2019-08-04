Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, передает ISNA
Сообщается, что на борту танкера было 7 тысяч литров контрабандного топлива, оно было изъято.
Какой стране принадлежит танкер, не уточняется.
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, передает ISNA
Сообщается, что на борту танкера было 7 тысяч литров контрабандного топлива, оно было изъято.
Какой стране принадлежит танкер, не уточняется.
Дата: 2019/08/04 13:45
Раздел: Мир
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