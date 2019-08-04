Опасность возникновения в Персидском заливе конфликта несколько снизилась, считает иранский бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан.

«На первый взгляд представляется, что ситуация в Персидском заливе развивается в направлении вооруженного конфликта, но если разобраться в ней глубже, видно, что вероятность такого конфликта снижается», — цитирует генерала агентство Mehr.

Он сказал, что «все страны, имеющие свои интересы в регионе, не хотели бы столкнуться с новым кризисом на Ближнем Востоке».

Генерал подчеркнул: «Военные возможности наших вооруженных сил находятся в таком состоянии, что враги не осмеливаются пойти на военные операции против нас».

«Персидский залив напоминает пороховую бочку, и первый взрыв может привести к широкой катастрофе», — отметил Пурдастан.

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