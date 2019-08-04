В американском городе Ньютон, что в штате Массачусетс, пожарные помогли освободить енота, который головой застрял в ливневой решетке, сообщает телеканал NBC News.

Так, пожарная охрана Ньютона в Twitter опубликовала фото несчастного животного, голова которого торчала из отверстия решетки, а лапами он держался за соседние прутья.

О бедняге спасателям сообщил велосипедист, который ехал на работу.

Прибывшие на место пожарные сначала смазали голову енота жидкостью для мытья посуды, надеясь, что голова удачно выскользнет. Но ничего не получилось — метод, который помогает в 90 % случаях, не сработал.

Два часа спасатели разными способами пытались помочь еноту, но все не получалось. В итоге вызвали ветеринара, который сделал укол со снотворным. Напряженные мышцы шеи енота расслабились и животное благополучно выскользнуло из ловушки.

«Это была настоящая операция. Мы спасаем граждан, больших и маленьких», — говорится в твитте отдела пожарной охраны Ньютона.

Енота передали в отдел по контролю за животными для наблюдения, а после выпустили в дикую природу.

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