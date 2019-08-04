Трагический случай произошел в небе над Мадагаскаром. Учащаяся Кембриджа Алана Катланд летела домой после изучения редких видов краба этого острова.

Когда самолет после взлета набрал высоту около тысячи метров, Алана расстегнула ремень безопасности, отперла правую дверь самолета, который наняли специально для нее родители, и решила выйти, сообщают ИноСМИ.

Сопровождающая и пилот попытались остановить девушку, однако Алана боролась и вырвалась из самолета вниз. Уже более недели тело 19-летней ищут спасатели.

Предполагалось, что экспедиция Аланы продлится шесть недель, однако родители были вынуждены нанять самолет, чтобы забрать ее с острова всего через восемь дней. За время пребывания на Мадагаскаре у девушки пять раз случались приступы паранойи, она не могла справиться со стрессами.

Родители Аланы попросили научную сотрудницу сопроводить девушку на самолете. Всего на борту Cessna C168 находились три человека — Алана, ее провожатая и пилот.

«Я понятия не имею, почему она открыла дверь, но она сделала это. Она открыла дверь и прыгнула. Дверь не открылась сама», — рассказывал пилот.

Спасатели пытаются найти тело девушки с 25 июля, когда все произошло, но пока безуспешно. Скорее всего, она выпрыгнула в том месте, где территория Мадагаскара кишит дикими фоссами (самый крупный хищник на острове).

Minval.az