Французский изобретатель Фрэнки Запата пересек пролив Ла-Манш на построенном им ховерборде с пятью реактивными двигателями. Об этом сообщает BBC.

Запата стартовал в районе французского города Кале и приземлился в британском Дувре спустя 22 минуты. По словам Запаты, во время перелета скорость ховерборда достигала 170 километров в час.

Franky Zapata a réussi à traverser la Manche à bord de son Flyboard ! Découvrez les images de son arrivée en Angleterre ⤵ pic.twitter.com/bTMgA1VhYN — BFMTV (@BFMTV) 4 августа 2019 г.

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Французский инженер Франки Запата стартовал с берега Франции на летающей доске, чтобы вновь попытаться пересечь Ла-Манш, сообщает РБК.

Путешествие Запаты началось с пляжа близ французской коммуны Сангатт, где с самого утра собрались сотни поклонников изобретателя. Ему предстоит преодолеть 35 км на высоте до 20 метров. Скорость полета составляет около 140 км/ч. Конечной точкой маршрута должна стать местность близ города Сент-Маргарет Бэй (Великобритания), где француза уже ожидают преданные английские фанаты.

Во время полета инженер один раз приземлится на специально подготовленную платформу для дозаправки. Как подчеркивает телеканал, именно дозаправка 25 июля стала неудачной для француза: из-за сильных волн пилот летающей доски задел раскачивающуюся платформу и упал в воду.

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