Стрельба, устроенная в супермаркете техасского Эль-Пасо 21-летним Патриком Крузиусом, будет расследоваться как преступление, совершенное на почве ненависти, сообщил журналистам шеф местной полиции Грэг Аллен, передает Интерфакс.

«Сейчас мы располагаем манифестом этого человека, который в определенной степени свидетельствует о том, что он потенциально может быть обвинен в преступлении на почве ненависти», — сказал полицейский.

Большинство населения Эль-Пасо, расположенного на границе с Мексикой, является испаноговорящим.

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