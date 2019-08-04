Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в воскресенье в ряде стран, сообщается на странице сервиса Downdetector.

«Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 22:17 по времени Восточного побережья США (6:17)», — говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США, Бразилии, Бельгии, Нидерландов и Франции. С неполадками также столкнулись в Германии, Мексике, Польше, Великобритании, Сербии, Чили, Японии и Малайзии, передает РИА-Новости.

Большая часть пользователей не может обновить ленту новостей (около 50%), 29% не могут зайти в свои учетные записи, еще 20% испытывают трудности при просмотре Stories.

Minval.az