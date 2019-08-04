МИД Великобритании приветствует введение Вашингтоном нового пакета санкций против России в связи с отравлением Скрипалей. Об этом в субботу, 3 августа, написал новый глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем микроблоге Twitter.

«Сегодня мы приветствуем непоколебимую поддержку со стороны США, которые ввели санкции [согласно американскому закону] о химическом и биологическом оружии в ответ на применение Россией смертельного нервно-паралитического вещества в Солсбери», — написал Рааб.

Он также отметил, что международное сообщество не будет просто стоять и наблюдать за тем, как «это ужасное оружие» используется без каких-либо последствий, сообщает Корреспондент.

Minval.az