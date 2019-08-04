Три человека задержаны по подозрению в стрельбе в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса, передает телеканал CNN со ссылкой на мэра Эль-Пасо Ди Марго.

На западе Техаса в субботу в торговом центре Walmart произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь, полиция оцепила периметр, стрельба прекратилась, но опасность для жизни людей сохраняется.

«Трое подозреваемых находятся под стражей после стрельбы в Эль-Пасо, сообщил мэр города», — передает телеканал.

По данным телеканала FOX 5 DC, число пострадавших в результате стрельбы в Эль Пасо возросло до 20 человек. Количество погибших и раненых среди них не уточняется. Ранее местные СМИ со ссылкой на силы правопорядка сообщали, что в результате стрельбы есть погибшие.

Minval.az