Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся накануне, обсудили смену американского посла в Москве.

Лидеры двух стран подчеркнули необходимость в назначении нового кандидата на эту дипломатическую должность, сообщает онлайн-издание «Комсомольская правда».

В посольстве США в Россииизданию рассказали о нескольких ужинах американского посла Джона Хантсмана и его супруги с другими дипломатами. СМИ допускает, что это может быть подготовкой его самого, а также семьи к выезду из России.

Minval.az