Женщина в США осталась без рук и ног после того, как ее лизнула домашняя собака. О трагическом случае сообщает телеканал Fox 8.

Мари и Мэтью Трэйнеры отдыхали на побережье Карибского моря. После возвращения женщину беспокоили тошнота, боль в спине, высокая температура. Трэйнеры решили, что Мари заразилась гриппом. Но когда ее температура вдруг резко упала до 33°C, муж вызвал медиков.

В больнице реаниматологи начали агрессивное лечение, но оно не помогло.

Через несколько часов у Мари начался сепсис, ее состояние стремительно ухудшалось. Через пару дней у нее начался некроз конечностей. Врачи ввели женщину в медикаментозную кому.

Анализы показали, что женщина заражена капноцитофагами. Эти бактерии — часть нормальной миклофлоры собак и кошек. Они крайне редко передаются людям, но когда это происходит, способны вызывать тяжелейшие заболевания. Гибель людей от заражения Capnocytophaga canimorsus происходит настолько редко, что даже подсчет таких случаев не ведется.

Последнее, что помнит женщина — как она, почувствовав себя плохо, прилегла на диван. Через 10 дней она очнулась с ампутированными кистями рук и ступнями.

«Когда я открыла глаза, я не знала, где нахожусь, — вспоминает Мари. — Было очень тяжело осознать, что мне ампутировали ноги и руки… Очень трудно справиться».

Дома у семьи живут две собаки. Очевидно, они облизали какую-нибудь царапину на руках Мари — видимо, так бактерии и попали в организм. Это привело к образованию множества тромбов, которые ограничили приток крови к конечностям и вызвали их некроз. Без операции Мари бы погибла.

Врачи отметили, что таких случаев — один на миллион. Человек может контактировать с бактериями всю жизнь, но так и не пострадать от них, или же быстро восстановиться в случае заражения.

Ни Трэйнеры, ни врачи не хотят сеять панику и пугать собаковладельцев. Тем не менее, отмечают они, не стоит верить мифам о чистоте собачьего рта и целительных свойствах их слюны. Если на руках есть порезы, то необходимо тщательно мыть руки после игр с собакой, а лучше вообще в это время поменьше с ней взаимодействовать. В случае укуса стоит принять антибиотики. При покрасении и других признаках инфицирования необходимо обратиться к врачу.

Мари благодарна своей семье, мужу, который теперь кормит и переодевает ее. Чтобы оплатить медицинские счета и приобрести протезы, семье пришлось организовать сбор денег.

Трэйнеры не собираются избавляться от собак — они слишком их любят. Сейчас семья сосредоточена на лечении Мари. Она пережила восемь операций и провела в больнице два с половиной месяца. Но что делать дальше, они не знают — Мари работала парикмахером и владела салоном, но теперь не сможет продолжить работу.

Minval.az