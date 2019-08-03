В Британии лондонский аэропорт Хитроу отменил более 170 рейсов в понедельник и вторник в связи с запланированным бойкотом работников, сообщает агентство Associated Press.

Накануне администрация аэропорта Хитроу обратилась к авиакомпаниям с просьбой заранее консолидировать рейсы или забронировать пассажиров на альтернативные. Пассажирам рекомендуют обратиться к своим авиакомпаний, чтобы найти обновленную информацию.

Изменения в работе лондонского аэропорта связаны с бойкотом, который запланировали члены профсоюза работников аэропортов Unite. Ранее они отклонили предложения о повышении заработной платы на 7,3%. Лидеры профсоюза должны встретиться с представителями администрации Хитроу для переговоров в субботу, 3 августа.

Minval.az