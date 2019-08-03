В субботу, 10 августа, астероид 2006 QQ23 приблизится к Земле, но пролетит мимо нашей планеты.

По словам специалистов из Управления по координации планетарной обороны NASA Линдли Джонсон и Келли Фаст, жителям Земли нечего бояться. Эксперты отслеживают так называемые «объекты, близкие к Земле», среди которых астероиды и кометы, что вращаются вокруг Солнца вместе с другими планетами, сообщает телеканал CNN.

Отслеживание подобных объектов является частью защитного механизма, который гарантирует, что ни один из них не приблизится слишком близко к нашей планете.

Астероид 2006 QQ23 имеет средний размер – 569 метров и приблизится на расстояние около 8 млн км. Для сравнения, высота самого высокого в мире небоскреба Бурдж-Халифа составляет 828 метров, а Эмпайр-стейт-билдинг в США – 381 метр.

Джонсон подчеркивает, что астероиды такого же размера проходят мимо Земли примерно полдюжины раз в год. Астероид 2006 QQ23 имеет длину менее километра, а самый большой из известных астероидов, вращающихся вокруг Солнца, достигает в длину 33 км.

Также эксперты добавляют, что программа NASA зарегистрировала около 900 астероидов с диаметром более километра, которые также вращаются вокруг Солнца.

На данный момент эксперты пока не нашли ни одного объекта, который мог бы столкнуться с Землей. Правда, утверждение касается только тех астероидов, о которых знают ученые.

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