В немецком городе Бад-Шенборн зафиксирована вспышка туберкулеза. Заразились более 100 учеников и сотрудников местной школы. Об этом накануне сообщило Deutsche Welle.

«В общей сложности заражены 109 учеников, учителей и других работников школы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из классов инфицированными оказались 88% учащихся. Активная форма болезни была выявлена у четырех человек, двое из которых – ученики. Они были отправлены в карантин и проходят лечение. Остальные зараженные оказались носителями скрытой формы, то есть не могут заразить других.

Указано, что в начале июля у двух детей в двух разных школах в Бад-Шернборне был обнаружен активный туберкулез. С тех пор число инфицированных продолжало расти.

Minval.az