Представители Facebook подтвердили, что компания вскоре поменяет названия своих дочерних предприятий Instagram и WhatsApp. Руководство соцсети планирует вывести на первый план принадлежность Instagram и WhatsApp к Facebook.

После того, как компания Facebook приобрела Instagram и WhatsApp, ее основатель Марк Цукерберг обещал, что не будет вмешиваться в работу дочерних предприятий и позволит им развиваться автономно, пишет nv.ua.

Со временем давление Facebook на Instagram и WhatsApp стало очевидным. В прошлом году из-за разногласий с руководством свои должности покинули основатели Instagram, а еще раньше сотрудничать со своей новой материнской компанией отказались создатели WhatsApp.

Пару месяцев назад Марк Цукерберг публично нарушил свое обещание и заявил, что мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram объединят с Facebook Messenger. В Facebook заявили, что все три сервиса продолжат работу как отдельные приложения, но инфраструктура их сообщений будет объединена. Изменения должны вступить в силу к концу 2019-го или в начале 2020-го.

Теперь в Facebook решили пойти еще дальше и переименовать Instagram и WhatsApp таким образом, чтобы пользователям было сразу понятно, кому принадлежат эти сервисы. Как сообщает Mashable со ссылкой на The Information, представители Facebook подтвердили, что «они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook».

Одной из версий нового названия являются «Instagram от Facebook» и «WhatsApp от Facebook».

То, что менеджеры соцсети планируют еще больше связать Instagram и WhatsApp с Facebook может вызвать недоверие у аудитории этих сервисов. После скандалов, связанных с утечкой персональных данных пользователей Facebook, все меньше людей хотят ассоциировать себя с этим брендом и допускать даже мысль о том, что Facebook может точно так же контролировать личную информацию в WhatsApp и Instagram.

Несмотря на это, сейчас Facebook разными способами пытается отмыть свою репутацию. На недавней конференции соцсети Марк Цукерберг заявил:

«Наш бюджет на безопасность в этом году превысил весь доход компании, когда мы перешли на публичную форму собственности. Во многом это получилось благодаря тому, что мы смогли создать успешный бизнес. Мы инвестируем в безопасность больше, чем любые другие соцсети».

Minval.az