В аннексированном Крыму владелец сафари-парка для львов Тайган Олег Зубков из-за масштабных пожаров в Сибири высказал сожаление, что немецкие захватчики не получили этот регион в 1941 году, а таким образом могли бы его спасти от нынешней российской власти.

В Facebook крымчанин возмутился действиями чиновников РФ, которые равнодушно относятся к уничтожению природы в Сибири и бездействуют на фоне такого беспрецедентного бедствия.

«Сердце сжимается от боли, от безысходности, от презрения к бездействию чиновников и руководства государства. Каждый час огонь уничтожает миллионы кубометров древесины, обрывает миллионы жизней животных, страдают миллионы жителей России, фактически уничтожается национальное достояние России», — отметил он.

По словам Зубкова, если бы немцы во время Второй мировой войны захватили Сибирь, то там бы сейчас были дороги и защита от пожаров.

«Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую отечественную войну?! Нужно было тогда в 1941 всё отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления как сегодня», — подчеркнул он.

«Пожары в Сибири — это позор России, которая не может даже пожары потушить на своей родной земле, а как же мы тогда с американцами собираемся воевать?», — возмутился он.

В комментариях Зубкова россияне раскритиковали и называли предателем.

В Сибири, Россия, разгорелись масштабные пожары, огонь охватил 3 миллиона гектаров. Тайгу не тушат из-за отсутствия средств.

Minval.az