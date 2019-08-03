Большинство членов Демократической партии-членов Конгресса поддерживает начало процедуры импичмента президента Трампа. Число законодателей, одобряющих эту идею достигло 118 в пятницу после того, как к сторонникам импичмента присоединился член Палаты представителей от Калифорнии Салюд Карбаджал. Законодатель назвал «преступным» поведение президента и призвал начать процедуру импичмента.

Об этом пишет Reuters.

Для того, чтобы дать ход этому процессу в Палате представителей необходимо согласие 218 конгрессменов — простого большинства нижней палаты Конгресса. Демократам сейчас принадлежат 235 мест. Однако до сих пор руководители демократической фракции в Конгрессе скептически относились к этой идее.

Спикер Палаты демократ Нэнси Пелоси считает такой шаг политически рискованным и призывает однопартийцев дождаться результатов расследований деятельности президента, которые продолжают вести несколько комитетов Конгресса. Пелоси считает, что необходимы убедительные свидетельства незаконного поведения Дональда Трампа с тем, чтобы склонить общественное мнение в пользу импичмента. Пока большинство американцев отрицательно относятся к этой идее.

Противники импичмента призывают сосредоточить усилия на президентской кампании, чтобы гарантировать уход Дональда Трампа из Белого дома в результате избирательного процесса.

В Демократической партии заявляли, что Трампу могут объявить об импичменте, если будет доказано, что он нарушил правила финансирования предвыборной кампании, поручив своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях.

В декабре прошлого года в США около 60% опрошенных избирателей считали, что президенту Дональду Трампу должен быть объявлен импичмент, он должен быть отстранен от должности либо публично осужден.

В июле рейтинг Трампа вырос. 59% респондентов высказались против запуска процедуры импичмента Трампа — этот показатель увеличился на 13 процентов по сравнению с августом прошлого года. 37% опрошенных поддерживают импичмент.

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