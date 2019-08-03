Космический аппарат Juno прислал новые снимки Большого Красного пятна на Юпитере, которое является крупнейшим в Солнечной системе атмосферным вихрем. Об этом отмечается на сайте NASA.

Фотографии были сделаны во время последнего сближения Juno с Юпитером, которое произошло 20 июля.

По расчетам ученых, размеры Красного пятна превышают земные в несколько раз. Однако при этом шторм постепенно уменьшается в размере.

Космический аппарат Juno был отправлен к газовому гиганту в 2015 году для его изучения.

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