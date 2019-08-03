По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Международном аэропорту «Нахчыван» идет строительство второй взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили в национальной авиакомпании AZAL.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов и Президент AZAL Джахангир Аскеров 2 августа ознакомились с ходом строительных работ.

Президент AZAL Джахангир Аскеров проинформировал, что новая полоса соответствует международным требованиям и позволит Нахчыванскому международному аэропорту обеспечить беспрерывную работу воздушной гавани в случае, если одна из ВПП будет закрыта на ремонт или техническое обслуживание.

В рамках проекта предусмотрено:

— строительство асфальтобетонной ВПП, длина которой составит 3300 метров, ширина – 60 метров. Вторая полоса, как и существующая, позволит принимать широкофюзеляжные воздушные суда;

— проведение масштабных осушительных работ на прилегающей к аэропорту территории;

— в зоне взлета и посадки будет спланировано свыше 800 тыс. кубических метров земляной массы для устранения препятствий;

— приобретение новой инструментальной системы захода на посадку для обоих направлений ВПП, обеспечивающая безопасность полетов по второй категории ICAO CAT II (до высоты принятия решения 30 на 400 метров);

— установка автоматизированного метеорологического радиолокатор Furuno WR2100 для наблюдения за опасными погодными явлениями с углом горизонтального 360 и вертикального сканирования от -2 до 182 градусов;

— установка автоматизированных метеорологических датчиков наблюдения на ВПП;

— приобретение новой автоматизированный системы Управления воздушным движением (УВД);

— установка наземной корректирующей навигационной спутниковой станции;

— обновление средств радиосвязи Воздух — Земля;

— установка светосигнального оборудования для обоих направлений ВПП для ночных полетов.

Общая стоимость проекта составляет 50 млн. манатов. Сдача в эксплуатацию второй полосы Нахчыванского аэропорта запланирована на сентябрь 2019 года.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов и Президент AZAL Джахангир Аскеров выразили удовлетворение проведенными работами, дали соответствующие рекомендации и поручения.

Отметим, что после последней реконструкции в Нахчыванском международном аэропорту задействованы два новых терминала – западный и восточный. На территории аэровокзала функционируют бизнес-зал, кафе, рестораны, комнаты матери и ребенка, пункт первой медицинской помощи и другие необходимые услуги для пассажиров.

Minval.az