Президент США Дональд Трамп в пятницу, 2 августа, заявил, что хочет хороших отношений с Россией и мешавшее этому расследование спецпрокурора Роберта Мюллера теперь «мертво». Об этом он сообщил журналистам возле Белого дома, передает Интерфакс.

«Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения (с Россией − ред.)», − подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что наладить их «было очень трудно в свете фейковой «охоты на ведьм», которая теперь мертва».

Американский лидер также указал, что если США и Россия смогут заключить договор о снижении количества ядерного оружия, то это будет «великим делом для мира».

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