Британский телеведущий Джордж Кларк (George Clarke) заявил, что жилищный кризис может довести его соотечественников до самоубийств. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Daily Star.

Телеведущий отметил, что проблемы с жильем в Великобритании достигли невероятных масштабов. В рамках подготовки нового шоу ему пришлось снимать жилые дома в аварийном состоянии, а также строения, которые не подходят для обустройства быта.

«Кризис психического здоровья на 100 процентов связан с жилищным кризисом. Люди страдают от депрессии и тревожности», — заключил Кларк. По его словам, многие жильцы таких домов пытаются покончить с собой, потому что не могут справиться с ситуацией, в которой они находятся.

Кларк обнаружил, что многие семьи были вынуждены жить в комнатах без окон, где фактически может поселиться лишь один человек. Более миллиона граждан находятся в списках ожидания своей квартиры.

«Политики могут сидеть там и обвинять всех в мире, но, насколько я понимаю, государство обязано предоставить дома тем, кто больше всего в этом нуждается», — заключил Кларк.

За прошедший год государство построило для британцев 6,5 тысячи социальных жилых объектов. Десять лет назад этот показатель достигал 30 тысяч зданий ежегодно.

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